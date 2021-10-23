البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهي بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول صلاة قداس إلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، اليوم السبت وذلك عقب تدشينها بيده وخمسة من أحبار الكنيسة.

وعقب الصلاة دشن البابا ٦ مذابح، ثلاثة منها في الكنيسة الكائنة في الطابق العلوي وثلاثة في الكنيسة الكائنة في الطابق السفلي. كما دُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) والأيقونات الموجودة في "صحن" كل كنيسة من الكنيستين.

وجاءت المذابح الستة التي تم تدشينها كالتالي: كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي، المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، وفى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي وتم تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والمذبح البحري على اسم رؤساء الملائكة الثلاثة ميخائيل وغبريال ورافائيل، المذبح القبلي على اسم الشهيدة دميانة والقديسة مارينا.

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)

البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهى بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها (صور)