الفضلي: لدينا إطار مؤسسي جديد يتعامل بكفاءة مع التحديات المناخية

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رؤية 2030 منحت الأولوية لحماية البيئة.. هدفنا المحافظة على الاستدامة

أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أن رؤية المملكة 2030 منحت الأولوية لحماية البيئة، وهناك إطار مؤسسي جديد لدينا يتعامل بكفاءة مع التحديات المناخية.

وخلال مشاركته في أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء "قال المهندس الفضلي؛ إن زراعة 10 مليارات شجرة تحدٍ كبير وسنعمل بجد لتنفيذ المبادرة وسنستفيد من التجارب والأبحاث والتقنيات العالمية.. هدفنا الرئيس المحافظة على الاستدامة.

وتابع: حكومة المملكة تهتم كثيراً بقضايا البيئة والتغير المناخي، ولا تعارض بين التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على البيئة.