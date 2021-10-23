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13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية حددتها مجموعة السبع

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13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية حددتها مجموعة السبع 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية حددتها مجموعة السبع

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قالت بريطانيا اليوم الجمعة في بيان صدر بعد اجتماع لوزراء التجارة في دول مجموعة السبع إن دول التكتل الثري اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود والتجارة الرقمية.

وجاء في البيان الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة “نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن “تدعم ولا تضر” قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

المصرى اليوم

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