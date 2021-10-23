بعد الطلاق.. سيدة تساعد طليقها في دفع مصاريف طفليهما الدراسية (التفاصيل)

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أقامت ربة منزل أمام محكمة الأسرة دعوى ضد طليقها،تطالبه بمبلغ قدره 12 ألف جنيه قيمة مصاريف طفليهما الدراسية.

وبعد نظر الدعوى في عده جلسات قضت المحكمة بالزامه بدفع المصاريف، إلا أنه تقاعس حتى تراكم المبلغ عليه، وظل يتهرب من الدفع، لكنه لم يتمكن من التهرب من رؤية طفليه، وشعر بالخزى من أفعاله، إضافة إلى عدم قدرته على سداد المبلغ.

ورغم الطلاق إلا أن طليقته كانت متعاونة معه هي وأسرتها وعرضوا عليه عمل عقد بينهما على دفع مصاريف المدرسة بالمقاسمة فيما بينهما مع التزام الطرفين بدفع الزيادات السنوية المقررة من الوزارة، وافق على العرض وتم إبرام العقد بينهما .

توجها الطرفين إلى محكمة الاسرة وقدمت المدعية العقد إلى المحكمة من أجل توثيقه.

البداية كانت تزوجت فتاة شابة لم تتجاوز الثلاثون من عمرها من مهندس يعمل في إحدى الشركات وانجبت منه طفلين «6سنوات» و«8 سنوات»، ومنذ البداية حياتهما الزوجية غير مستقرة، إلا أنهم حاولا التفاهم مع بعضهما من أجل أطفالهما دون جدوى، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق .

تقاعس الأب على تلبية متطلبات طفليه، مما جعل والداتهما تقيم ضده عدة دعاوى ومن بينها نفقة صغار وولاية تعليمية ومصاريف مدرسية وفرش وغطاء، لكنها وجدت بان ظروف طليقها المادية سيئة ولم يسطع الانفاق على طفليه، وتعاونت معه ولم تقيم دعاوى الدفع أو الحبس ضده، حفاظا على شكله أمام طفليه .