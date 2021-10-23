أسترازينكا.. الأكثر فعالية لمرضى الروماتيزم بين لقاحات كورونا

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أكد الدكتور محمد عطية مرتضى أستاذ مساعد الروماتيزم وأمراض المفاصل بكلية الطب جامعة الزقازيق، أنه لا توجد أي مخاوف بشأن لقاح أسترازينكا على مرضي الروماتيزم والمناعة الذاتية.

وأشار إلى ما نشرته إحدى المجلات التابعة للمنظمة الأوربية لمكافحة الروماتيزم، التي أظهرت أن لقاح استرازينكا يعطي أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بكمية تقدر بعشرة الي مائة ضعف اللقاحات الأخري التي تعتمد علي تقنية الخمول مثل اللقاحات الصينية والهندية في مرضي الروماتيزم والمناعة الذاتية.

فعالية لقاحات كورونا مع الادوية المثبطة للمناعة

أفاد الدكتور محمد عطية مرتضى بأن علاجات الروماتيزم تتضمن أدوية عديدة مثبطة للمناعة، قائلًا: (الخشية الأساسية هي أن تؤدي تلك الأدوية الي تقليل استجابة الجسم للقاح كورونا فيفقد اللقاح فعاليته؛ لذلك توصي الارشادات الحديثة الي إيقاف العديد من أدوية الروماتيزم لمدة أسبوع بعد أخذ اللقاح للحفاظ علي فعاليته).

ماهو اللقاح المناسب لمرضى الروماتيزم؟

أكد أستاذ مساعد الروماتيزم وأمراض المفاصل بكلية الطب جامعة الزقازيق،أن التوصيات الدولية لا توصي بأي نوع معين وتتعامل مع كل اللقاحات بنفس الدرجة ومن هنا في مصر وفي العديد من الدول كان عدد كبير من أطباء الروماتيزم يفضلون اللقاحات الصينية عن لقاح استرازينكا وفايزر لمرضاهم؛ لما تمت ملاحظته من ان الأثار الجانبية في الأيام التالية للقاح كورونا مثل الألام العامة في الجسم وارتفاع درجة الحرارة أقل كثيرًا بعد اللقاحات الصينية عن اللقاحات الأخرى مثل استرازينكا وفايزر.

وأثبتت معظم الدراسات أن مرضي الروماتيزم يتعرضون الي الاصابة بكورونا بنفس النسبة التي تظهر في عامة الناس غير المصابين بالروماتيزم؛ لكن لازالت الارشادات الدولية توصي مرضي الروماتيزم بأخذ لقاح كورونا بأسرع وقت للوقاية من الفيروس.