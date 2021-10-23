أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060

Print
عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060 عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060
قال: نساء المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هدف المملكة المعلن حديثاً بشأن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060 يمكن تحقيقه قبل ذلك، وإنه لن يكون له تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على أكبر مصدر في العالم للنفط.

كما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال قمة مباردة الخضراء، إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضج بحلول 2040، وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب، وأضاف أن العالم يحتاج إلى مصادر الطاقة كافة.

وأضاف: يتعين علينا إيجاد سوق للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتابع: نساء #المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم