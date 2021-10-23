موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع والقائمة والزي

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يواجه نادي الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر اليوم، في مباراة الإياب والتى تقام في ستاد الأهلي والسلام في إطار تصفيات الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي عبر البث الأرضي والفضائي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل المباراة بساعة.

وتنقل قناة النادي الأهلي أيضًا اليوم المبارة اليوم على الهواء مباشرة وأجواء ما قبل المباراة ولقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني.

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قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا وهي كما يلي:

حراسة المرمى: على لطفي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- أيمن أشرف- محمود وحيد- بدر بانون- على معلول- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- محمد محمود- أكرم توفيق- عمرو السولية- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- وليد سليمان.

خط الهجوم: محمد شريف – محمود كهربا.

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تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر

يتوقع أن يكون تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر كما يلي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف- بدر بانون – على معلول – أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – حمدي فتحي- أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف.

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معلق مباراة الأهلي اليوم

قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورت أن يكون معلق مباراة الأهلي اليوم على قناة أون تايم سبورت- On Time Sports HD اليوم هو المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

زي الأهلي وبطل النيجر اليوم

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني أمس الجمعة على ارتداء نادي الأهلي الزي التقليدي، والذي يتكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدى حارس مرمى الأهلي اليوم الطاقم الأصفر.

ويرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق بينما يرتدي حارس مرمي بطل النيجر الطاقم الفسفوري.

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قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا 23-10-2021

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا



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