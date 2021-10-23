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علماء: فوائد إعطاء الأطفال لقاح «فايزر» المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره

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علماء: فوائد إعطاء الأطفال لقاح «فايزر» المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره علماء: فوائد إعطاء الأطفال لقاح «فايزر» المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره

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قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، يوم الجمعة، إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق، أمس الجمعة، إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المئة ضد في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح فايزر/بيونتيك فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحا في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر.

المصرى اليوم

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