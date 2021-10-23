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في «أكتوبر الوردي».. حملة مجانية للكشف المبكر بمعهد البحوث الطبية في الإسكندرية (صورة)

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في «أكتوبر الوردي».. حملة مجانية للكشف المبكر بمعهد البحوث الطبية في الإسكندرية (صورة) في «أكتوبر الوردي».. حملة مجانية للكشف المبكر بمعهد البحوث الطبية في الإسكندرية (صورة)

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تلون معهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية، باللون الوردى، بدءً من مساء أمس، إعلانًا عن بدء حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، اعتبارًا من اليوم السبت، للسيدات فوق سن ٤٥ عامًا، من الجهاز الإدارى بجامعة الإسكندرية.

تأتي الحملة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتزامنا مع اليوم العالمى لسرطان الثدى، وشهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.

وقالت الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية، أن المعهد يعد من أهم المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج سرطان الثدى، موضحة أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من السيدات بالجهاز الإداري وتوعيتهم بأهمية الكشف المبكر وتدريبهن على الكشف الذاتي.

وأكدت العميدة على أن الكشف المبكر عن المرض يسهم في شفاء 90% من الحالات المصابة.

المصرى اليوم

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