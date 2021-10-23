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رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)

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رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور) رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)

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قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجان مكافحة الآفات بالمديرية أجرت عملية حماية وعلاج ورش لأشجار النخيل في حدائق المنتزة والنزهة وانطونيادس، ضد حشرة النخيل والناخرات وسوسة النخيل الحمراء،حيث تم رش 79 نخلة في الحدائق الثلاثة.

وأوضح "صالح"،في تصريحات لـ"المصرى اليوم" أن لجنة من مهندسي إدارة المكافحة برئاسة المهندس صلاح شعبان العسال، رئيس قسم الحقلية و المهندسة أميرة جوزيف مهندسة بقسم المكافحة البستانية قامت بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق أنطونيادس والنزهة وتم رش ٢٢ نخلة بحدائق أنطونيادس بإستخدام مبيد رينو كام ٤٨٪ .

وأشار الى أن لجنة أخرى من مهندسي إدارة المكافحة برئاسة المهندسة أمانى حسنى رضوان والمهندسة شيماء محمد حماده، قامت بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحديقة الحيوان وتم رش ٢٠ نخلة رش وقائى بإستخدام مبيد رينو كام ٤٨٪ .

ولفت الى توجيه لجنة أخرى من مهندسي إدارة المكافحة برئاسة المهندسة هالة حسن إبراهيم رئيس قسم المكافحة البستانية والمهندسة داليا أحمد الشربيني بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق المنتزه وتم رش ٣٧ نخلة رش وقائى بإستخدام مبيد تافابان ٤٨ ٪.

رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)
رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)
رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)
رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)
رش 79 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة والمنتزة ضد حشرة سوس النخيل والناخرات (صور)

المصرى اليوم

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