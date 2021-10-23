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أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟

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أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟ أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟
ولدت بعيادة في المغرب وظلّت 5 أشهر تحتلّ عناوين الصحف العالمية

أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟

التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسي العالمي لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية: تشعر حليمة سيسي بالفخر بأطفالها الصغار بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء ب‍المغرب، محطّمةً الرقم القياسي العالمي السابق الذي حقّقتْه نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.

وقالت حليمة سيسي في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل": "كلهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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