وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا

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عبد العزيز بن سلمان: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن النموّ الاقتصادي للمملكة تحركه صادرات في مجال الطاقة.

موضحًا أن المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا.

وأضاف خلال كلمته في أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء": مبادراتنا نريد أن نضع من أنفسنا مثالًا يحتذى به.

وتابع: يمكننا تحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى الموارد المتجددة.

وقال: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات.