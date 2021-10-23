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وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا

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وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا
عبد العزيز بن سلمان: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات

وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن النموّ الاقتصادي للمملكة تحركه صادرات في مجال الطاقة.

موضحًا أن المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا.

وأضاف خلال كلمته في أعمال منتدى مبادرة " الخضراء": مبادراتنا نريد أن نضع من أنفسنا مثالًا يحتذى به.

وتابع: يمكننا تحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى الموارد المتجددة.

وقال: نعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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