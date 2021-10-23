اليوم انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

وسط مناسفة ساخنة وقوية بين المرشحين تنطلق صباح اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، لانتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة لـ٤ سنوات قادمة تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية ووقائية وتواجد أمني.

وأكد اللواء بدر الشربيني مدير عام النادي أن الانتخابات يخوضها ٣ مرشحين على مقعد الرئاسة هم علاء التايه وحسني منصور ومحمد العويضي و٣ مرشحين على مقعد النائب وهم حماده دندراوي وعبدالناجي بشاري ومبارك ابوسنة ومرشحان على مقعد امين الصندوق هما حجاج البنا وكريم جاد الله.

فيما يتنافس ١٣ مرشحا على العضوية فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة مرشحين تحت السن لانتخاب عضوين من الشباب.