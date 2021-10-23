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اعتبرت هيئة محلّفين فيدرالية أمريكية، أمس الجمعة، أن ليف بارناس، وأحد مساعديه، أندري كوكوشكين، «مذنبان بالإجماع» بسبب عدة انتهاكات لقوانين التمويل الانتخابي، بحسب ما جاء في بيان للمدعي الفيدرالي في جنوب مانهاتن، داميان وليامز.

وأدين بارناس بــ 6 تهم منفصلة. وقال المدّعي: «من أجل كسب نفوذ في صفوف السياسيين والمرشّحين الأمريكيين، جلبا (بارناس وكوكوشكين) بشكل غير قانوني أموالاً أجنبية لانتخابات منتصف الولاية عام 2018 بهدف تحقيق أرباح ضخمة في قطاع القنب» الذي كانا ينويان الاستثمار فيه.

واتُهم ليف بارناس بإخفاء المصدر الحقيقي لمبالغ قدمت عام 2018 لعدة مرشّحين لانتخابات محلية وفيدرالية في الولايات المتحدة. وأحد هذه المبالغ وقدره 325 ألف دولار، خُصّص لنادي دعم لدونالد ترامب يُدعى «أمريكا فرست أكشن» (America First Action) وصُرّح زوراً على أن مصدره شركة استيراد وتصدير في قطاع الطاقة.

وعزز توقيف بارناس وهو مواطن أمريكي مولود في أوكرانيا، في مطار واشطن في أكتوبر قبل الماضي (2019)، الشبهات برودي جولياني الذي كان يُتهم بممارسة ضغط على السلطة السياسية في كييف للحصول على معلومات مسيئة عن جو بايدن.وكانت هذه القضية سبب أول آلية إقالة ضد ترامب وقد انتهت بتبرئته أمام مجلس الشيوخ.

بالنسبة للهيئة الاتهامية، يقف رجل أعمال روسي خلف مبالغ أخرى مُنحت إلى مرشحين جمهوريين في ولاية نيفادا، في انتهاك لحظر تمويل الحملات الانتخابية من الخارج.