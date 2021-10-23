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"واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

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"واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها "واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "هاكرز" تمكّنوا بعد ساعات من إعلان الرئيس السابق دونالد ؛ عن نسخة تجريبية من منصة TRUTH Social للتواصل الاجتماعي، من اختراقها وتشويهها.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، قام شخصٌ بالتسجيل للحصول على حساب على موقع الويب التجريبي، ونشر صورة لـ "خنزير يتغوط".

المراسل الصحفي لـ "واشنطن بوست" درو هارويل؛ كتب على "تويتر": "بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام".

وأضاف: "يمكن لأي شخصٍ إنشاء حساب على الموقع الخاص بترامب باستخدام رابط عام.. لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

وأعلن ترامب؛ وفريقه أخيرا أنهم سيطلقون TRUTH Social مطلع عام 2022، وأن الاختبارات التجريبية ستبدأ في نوفمبر المقبل.

وقال الفريق إن "المنصة جزءٌ من جهوده لمحاربة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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