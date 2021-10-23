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"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد"

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"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد" "هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول شركة "هواوي" الصينية لرقم قياسي في طريق تخلص هواتفها الذكية من نظام تشغيل "أندرويد" واعتمادها على نظامها الخاص "هارموني أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد الهواتف العاملة بنظام تشغيل "هارموني أو إس" الخاص بهواوي وصل إلى 150 ألف جهاز حول العالم.

وبذلك أصبح نظام تشغيل "هارموني أو إس" هي الأسرع نموًّا في التاريخ.

وكشفت "هواوي" أن هذا النمو التاريخي يدفعها إلى تحسين نظام "هارموني أو إس" في 3 اتجاهات رئيسية، هي بنية النظام نفسه، والمحطات الطرفية الفائقة، واستخدامه الأجهزة المتعددة داخل نفس النظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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