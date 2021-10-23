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"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان وعسير والباحة وفرصة لظهور السحب الرعدية

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"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان وعسير والباحة وفرصة لظهور السحب الرعدية "الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان وعسير والباحة وفرصة لظهور السحب الرعدية
استمرار تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ مع فرصة لظهور السحب الرعدية، مع استمرار تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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