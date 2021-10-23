جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-10-2021 والقنوات الناقلة .. مواجهات الأهلي وبيراميدز والمصري وبايرن ميونخ

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تشتد المواجهات اليوم السبت 23-10-2021، فى العديد من البطولات والدوريات وأهمها اليوم لقاءات فى دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية والدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني والإسباني والسعودي، ونقدم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ويذخر جدول مواعيد مباريات اليوم بالعديد من الفرق الهامة والتى يحب المشاهد المصري متابعتها وأهمها: الأهلي – المصري البورسعيدي – بيراميدز – الرجاء المغربي - بايرن ميونخ – تشيلسي – مان سيتي – ميلان – الهلال.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا .. موعد مباراة الأهلي اليوم

يتضمن جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم عدد 8 مباريات أهمها مباراة النادي الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر.

مباراة ال أهلي × الحرس الوطني – الساعة 6 مساءً . – قناة أون تايم سبورت 1 - on time sport 1 .

. مباراة النجم الساحلي × آرمي باتريوريتيك – الساعة 3 عصرا.

مباراة رويال ليبوباردس × ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 3 عصرا.

مباراة مازيمبي × أمازولو – الساعة 4 عصرا.

مباراة بيترو أتلتيكو × أوثو دويو – الساعة 5 مساءً .

مباراة الرجاء الرياضى × أويلرز – الساعة 8 مساءً.

جدول مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية - الدور 32

مباراة المصري البورسعيدي × أوغندا ريفينيو – الساعة 7 مساءً – قناة أون تايم سبورت2 - on time sport 2 .

مباراة بيراميدز × عزام يونايتد – الساعة 9 مساءً – قناة أون تايم سبورت 1 - on time sport 1 .

مباراة كوتون سبورت × أورابا يونايتد – الساعة عصرا .

. مباراة أسفا ينينجا × بينجا – الساعة 6 مساءً .

. مباراة الصفاقسي × بابيليسا يونايتد – الساعة 7 مساءً .

. مباراة شبيبة الساورة × كونكورد – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 9 - والقنوات الناقلة

مباراة تشيلسي × نوريتش سيتي – الساعة 1.30 ظهراً - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناة بين سبورت 3 - beIN Sports 3 HD Premium.

مباراة مان سيتي × برايتون– الساعة 6.30 مساءا - قناة بين سبورت 1 beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ايفرتون × واتفورد – الساعة 4 عصرا .

مباراة ليدز يونايتد × وولفر هامبتون – الساعة 4 عصرا .

مباراة ساوثهامبتون × بيرنلي – الساعة 4 عصرا .

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني – الجولة 9

مباراة بايرن ميونح × هوفنهايم – الساعة 3.30 عصرا.

مباراة أرمينيا بيلفيلد × بوروسيا دورتموند – الساعة 3.30 عصرا.

مباراة فولفسبورج × فرايبورج – الساعة 3.30 عصرا.

مباراة لايبزيج × جرويتر فورت – الساعة 3.30 عصرا.

مباراة هيرتا برلين × بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم – الجولة 9

ميلان × بولونيا – الساعة 9 مساءً.

مباراة ساليرنيتانا × إمبولي – الساعة 3 عصرا.

ساسولو × فينيزيا – الساعة 6.30 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة 10

مباراة فالنسيا × ربيا مايوركا – الساعة 2 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD .

مباراة أتلتيك بيلباو × فياريال – الساعة 9 مساءا قناة beIN Sports 1 HD .

مباراة قاديش × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 4.15 عصرا.

مباراة اسبانيول × إلتشيه – الساعة 6.30 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي – الجولة 11

مباراة ليل × ستاد بريست – الساعة 9 مساءً.

مباراة نانت × كليرمون فوت – الساعة 5 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدورى السعودى

مباراة أبها × الفتح – الساعة 5.30 مساءً – قناة ssc .

الهلال × الرائد – الساعة 7 مساءً – قناة ssc .