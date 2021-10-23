أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021

Print
نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021 نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة للعظمي والصغري خلال الأيام القادمة.

ويكون الطقس مائلاً للبرودة آخر الليل وحتى الصباح الباكر.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على شمال البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال حالة الطقس اليوم.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح وخصوصًا الأطفال.

ونصحت أيضًا بمتابعة النشرات الجوية، بسبب التغيرات السريعة في أحوال الطقس في فصل الخريف.

وأكدت على توخي الحذر على الطرق الزراعية والسريعة بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتظل أعلي درجة حرارة في مصر اليوم 35 درجة في أسوان وإدفو.

حالة الطقس اليوم السبت 23-10-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس في القاهرة اليوم معتدلا خلال ساعات النهار وكذلك في شمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويسود طقس حارا على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا آول الليل مائلاً للبرودة آخرهً على كافة أنحاء .

وتظل حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة ويصل ارتفاع الموج مترين ونصف، ويكون البحر المتوسط معتدلا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة اليوم العظمي والصغري 27-18، والإسكندرية 26-19 درجة.

وتكون درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 27-19، طنطا 27-19 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في دمنهور 26-19، شرم الشيخ 30-23.

ويتوقع أن تكون في أسيوط 27-17، أسوان 35-20، كاترين 25-10، الأقصر 33-19، قنا 30-19.

وتقدم المصري اليوم جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن مصر المعد من الأرصاد الجوية:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 24-10-2021

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الأحد بشكل طفيف.

وتنخفض في القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وترتفع في السواحل الشمالية.

وتكون متوسطات درجات الحرارة خلال أحوال الطقس غدًا كما يلي: القاهرة إلى 26 والصغري 18، السواحل الشمالية 27-20 درجة، وفي جنوب سيناء 29-23 درجة

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد 28-19 درجة، وجنوب الصعيد 33-21 درجة.

توقعات درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الإثنين 25-10-2021

تتطابق أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد ما عدا السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 28-21 درجة، وشمال الصعيد 28-18 درجة.

درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الثلاثاء 26-10-2021

تتغير درجات الحرارة عن المتوقعة يوم الإثنين فترتفع في مناطق وتنخفض في أخرى كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-19 درجة، جنوب سيناء 30-23 درجة، السواحل الشمالية 28-20 درجة.

شمال الصعيد 29-19 درجة، جنوب الصعيد 33-21 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الأربعاء 27-10-2021

تنخفض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء بينما ترتفع في شمال وجنوب الصعيد كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 26-19 درجة، جنوب سيناء 29-23 درجة.

شمال الصعيد 30-19 درجة، جنوب الصعيد 34-21 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الخميس 28-10-2021

تتقلب درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس عن الأربعاء وتكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-19 درجة، السواحل الشمالية 27-20، جنوب سيناء 29-23 درجة.

شمال الصعيد 29-19 درجة، جنوب الصعيد 34-21 درجة.

تقارير أحوال الطقس السائدة حتى يوم الخميس 28-10-2021

تفاصيل حالة البحر المتوسط حتى يوم الإثنين 25-10-2021

توقعات حالة البحر الأحمر حتى يوم الإثنين 25-10-2021

[image:1:center]

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة