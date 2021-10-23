نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة للعظمي والصغري خلال الأيام القادمة.

ويكون الطقس مائلاً للبرودة آخر الليل وحتى الصباح الباكر.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على شمال البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال حالة الطقس اليوم.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح وخصوصًا الأطفال.

ونصحت أيضًا بمتابعة النشرات الجوية، بسبب التغيرات السريعة في أحوال الطقس في فصل الخريف.

وأكدت على توخي الحذر على الطرق الزراعية والسريعة بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتظل أعلي درجة حرارة في مصر اليوم 35 درجة في أسوان وإدفو.

حالة الطقس اليوم السبت 23-10-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس في القاهرة اليوم معتدلا خلال ساعات النهار وكذلك في شمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويسود طقس حارا على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا آول الليل مائلاً للبرودة آخرهً على كافة أنحاء مصر.

وتظل حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة ويصل ارتفاع الموج مترين ونصف، ويكون البحر المتوسط معتدلا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة اليوم العظمي والصغري 27-18، والإسكندرية 26-19 درجة.

وتكون درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 27-19، طنطا 27-19 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في دمنهور 26-19، شرم الشيخ 30-23.

ويتوقع أن تكون في أسيوط 27-17، أسوان 35-20، كاترين 25-10، الأقصر 33-19، قنا 30-19.

وتقدم المصري اليوم جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن مصر المعد من الأرصاد الجوية:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 24-10-2021

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الأحد بشكل طفيف.

وتنخفض في القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وترتفع في السواحل الشمالية.

وتكون متوسطات درجات الحرارة خلال أحوال الطقس غدًا كما يلي: القاهرة إلى 26 والصغري 18، السواحل الشمالية 27-20 درجة، وفي جنوب سيناء 29-23 درجة

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد 28-19 درجة، وجنوب الصعيد 33-21 درجة.

توقعات درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الإثنين 25-10-2021

تتطابق أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد ما عدا السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 28-21 درجة، وشمال الصعيد 28-18 درجة.

درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الثلاثاء 26-10-2021

تتغير درجات الحرارة عن المتوقعة يوم الإثنين فترتفع في مناطق وتنخفض في أخرى كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-19 درجة، جنوب سيناء 30-23 درجة، السواحل الشمالية 28-20 درجة.

شمال الصعيد 29-19 درجة، جنوب الصعيد 33-21 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الأربعاء 27-10-2021

تنخفض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء بينما ترتفع في شمال وجنوب الصعيد كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 26-19 درجة، جنوب سيناء 29-23 درجة.

شمال الصعيد 30-19 درجة، جنوب الصعيد 34-21 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الخميس 28-10-2021

تتقلب درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس عن الأربعاء وتكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-19 درجة، السواحل الشمالية 27-20، جنوب سيناء 29-23 درجة.

شمال الصعيد 29-19 درجة، جنوب الصعيد 34-21 درجة.

تقارير أحوال الطقس السائدة حتى يوم الخميس 28-10-2021

تفاصيل حالة البحر المتوسط حتى يوم الإثنين 25-10-2021

توقعات حالة البحر الأحمر حتى يوم الإثنين 25-10-2021

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