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المعلمة عسلية تروي أصعب لحظاتها في سوق الجمعة وتكشف عن الشبه بينها وعبلة كامل

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المعلمة عسلية تروي أصعب لحظاتها في سوق الجمعة وتكشف عن الشبه بينها وعبلة كامل المعلمة عسلية تروي أصعب لحظاتها في سوق الجمعة وتكشف عن الشبه بينها وعبلة كامل

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قالت المعلمة عسلية، إنها واجهت صعوبات وتحديات كثيرة في حياتها، وصمدت خلال عملها في سوق الجمعة، مشيرة إلى أن جميع من في السوق يطلق عليها المعلمة عسلية، وهي من القديمة، وكانت متزوجة في سن الـ14، موضحة أنها قبل انفصالها عن زوجها كانت ربه منزل ولا تعمل.

وأضاف المعلمة عسلية خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية الحياة، أنها سعيدة بما يقال عنها في سوق الجمعة وأنهم يشبهونها في السوق بالفنانة عبلة كامل.. ودي حاجة عظيمة أن حد يشبهني بيها.. والتي لها محبة واحترام في قلوبنا.

واستطردت قائلة إن أصعب لحظة في حياتي مكنتش قادرة أأكل عيالي وهم صغيرين، والناس اللي في السوق لقبوني بالمعلمة».

المصرى اليوم

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