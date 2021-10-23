نيتفليكس تكشف عن موعد عرض فيلم المغامرات والأكشن «RED NOTICE»

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وأطلقت شبكة نيتفليكس التريللر الدعائي لفيلم الأكشن والتشويق «RED NOTICE» مؤخرا ، وهو من إخراج روسون مارشال ثوربر، تأليف روسون مارشال ثوربر ،ويلعب بطولته دوين جونسون، ريان رينولدز، جال جادوت، والذي يعرض على المنصة يوم 12 نوفمبر المقبل.

وتدور الأحداث حول «RED NOTICE» الصادرة عن الانتربول، فهي أعلى مذكرة دولية تصدر للقبض على المجرمين الأخطر في العالم، ويتولى أبرز محققي مكتب التحقيقات الفيدرالى «جون هارتلي» -يقوم بدوره النجم «دوين جونسون»- القضية، وعندما تحدث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي «دوين جونسون» مع اثنين من المجرمين المخضرمين- يجسد دوريهما «جادوت» و«رينولدز»- فعندها فيحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة، فأثناء عملية المطاردة التي ينطلق بها، يجد «جون هارتلي» نفسه في وسط عملية سطو خطيرة تضطره إلى التعاون مع اكثر محتال في العالم «نوا بوث» -يقوم بالدور «ريان رينولدز»- للقبض على سارقة الأعمال الفنية الأخطر في العالم «ذا بيشوب» -تقوم بالدور «جال جادوت»- وينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، صحبة بعضهم البعض، ليمثل الفيلم لعبة القط والفأر في أحداث مشوقة تدور أحداثها عبر مختلف دول العالم، حث تظهر الأهرامات في احد المشاهد بالتريللر الدعائي إلى جانب معالم مدينة فينيسيا ولوحة الموناليزا ومتحف اللوفر بباريس.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من «ريتو آريا» و«كريس ديامانتوبولوس»، الفيلم من تأليف وإخراج «روسون مارشال ثيربر».