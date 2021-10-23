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بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة " الخضراء"

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بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة " الخضراء"

بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة

يفتتح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم (بعد قليل)، أعمال منتدى مبادرة " الخضراء".

وكانت المملكة قد وجهت دعوات لحضور منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتان تُعقدان في الفترة ما بين 23 و 25 أكتوبر الجاري، لعدد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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