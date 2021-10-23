إقبال جماهيري غير مسبوق في افتتاح معرض الساقية للكتاب

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افتتحت ساقية عبدالمُنعم الصاوى مساء أمس الجمعة معرض الساقية للكتاب (الدورة الحادية عشرة)، وذلك في قاعة النهر، والذى يستقبل زائرينه يوميًّا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، وتستمر فاعليات المعرض حتى الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى، مع التزام الساقية بكل الاجراءات الاحترازية لحماية زائريها.

ووسط إقبال جماهيرى غير مسبوق بدأت فاعليات الافتتاح في تمام الخامسة مساءً بحضور كُلٌ من مؤسس الساقية المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهرى ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وآثار القاهرة والجيزة د. هشام الليثى ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. سعيد عامر.

في البداية رحب المهندس محمد الصاوى بالحضور الكرام وبدور النشر المشاركة في المعرض، ثم رحب بضيوف المنصة، والذين تضمنت كلماتهم ترحيب بهذا الحدث الثقافى، ودوره المؤثر في التنوير والتثقيف، وبعدها عاش رواد اليوم الأول من المهرجان مع لقاء مفتوح مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهرى.

واختتمت فاعليات اليوم الأول من المعرض بفرقة «كنعان الفلسطينية»، والتى قدمت عرض استعراضى غنائى، من خلال الفلكلور الفلسطينى.

وتقدم دور النشر المشاركة في المعرض خصومات هائلة تصل إلى 70%، حيث يضم المعرض باقة متميزة من دور النشر ومنهم اسكرايب. الزيات. شهرزاد. تشكيل. بيت اللغات الدولية. ابهار. المدينة. ببلومانيا. منشورات الفنار. وزارة السياحة والآثار. الخان. فصلة. Ibookcast. كتبنا. H2do. دار السلام. نبوغ. دارك. مكتبة آورورا. كيان. مجمع البحوث الإسلامية. الرسم بالكلمات. دار المعارف.

يُذكر أن فاعليات يوم السبت والأحد 23 و24 أكتوبر من معرض الساقية للكتاب سوف يتضمنون ندوة للدكتورة هبة قطب بعنوان «الجواز وسنينه» يوم السبت 23 أكتوبر من الثالثة والنصف ولمدة ساعتين، أما في الخامسة والنصف في نفس اليوم تقدم فرقة المجانيق اسكتشات كوميدية غنائية بشكل مختلف، وفى السادسة مساءً يقدم لنا المؤرخ بسام الشماع ندوة جديدة مختلفة، بالإضافة إلى حفل توقيع جماعى في السابعة مساءً لكُتّاب دار تشكيل، وهم مايكل راشد ومحمد مصطفى وهدى سالم ومريم أحمد على. أما يوم الأحد 24 أكتوبر يقدم لنا الفنان محمد خميس والروائية شيرين هنائى ندوة متميزة جدًا.