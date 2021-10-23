مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع، 80 رحلة طيران دولية تقل على متنها سياح من عدة دول مختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم. ومن المقرر أن يستقبل المطار 7 رحلات أخرى داخلي قادمة من المطارات المصرية.

وكشفت جداول التشغيل وصول 80 رحلة دولية بينهم 12 رحلة أوربية، مع انطلاق للرحلات الإيطالية بواقع 4 رحلات و8 رحلات من المطارات الألمانية و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من أوكرانيا و4 من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا واخرى من فرنسا وليتوانيا و2 من مالدوفا.