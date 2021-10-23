أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

Print
مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع، 80 رحلة طيران دولية تقل على متنها سياح من عدة دول مختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم. ومن المقرر أن يستقبل المطار 7 رحلات أخرى داخلي قادمة من المطارات المصرية.

وكشفت جداول التشغيل وصول 80 رحلة دولية بينهم 12 رحلة أوربية، مع انطلاق للرحلات الإيطالية بواقع 4 رحلات و8 رحلات من المطارات الألمانية و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من أوكرانيا و4 من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا واخرى من فرنسا وليتوانيا و2 من مالدوفا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

روسيا: التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا

روسيا: التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس