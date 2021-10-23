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واشنطن : قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ولا اصابات

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واشنطن : قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ولا اصابات واشنطن : قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ولا اصابات

جي بي سي نيوز :- أكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات، وسط أنباء عن قصف استهدف قاعدة التنف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن "انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن "من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم"، إلا أن أحدهم أعرب "عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة".

واعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون انه لا يوجد إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم على قاعدة التنف .

 

واضاف البنتاغون ان الهجوم على قاعدة التنف تم بطائرة مسيرة وبنيران غير مباشرة .

و أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بدوي "انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.

بدورها أفادت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، بأن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا.

وقالت المصادر ، إن "الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية".

وأضافت أن "قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم".

المصدر: "رويترز" + سانا + ار تي

جي بي سي نيوز

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