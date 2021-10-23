وزارة الرياضة تنظم مهرجان رياضي بقاعدة 3 يوليو البحرية في مطروح

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نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة مهرجانا رياضيا، واحتفالية فنية بقاعدة ٣ يوليو البحرية بمطروح، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ مطروح، وقائد قاعدة ٣ يوليو البحرية، وعدد من قيادات محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة، وعمد ومشايخ المحافظة في إطار احتفالات القوات البحرية بعيدها الـ٥٤.

بدأت الفعاليات بإقامة ماراثون دراجات انطلق من طريق جرجوب وصولاً لمقر الاحتفالات داخل قاعدة ٣ يوليو البحرية، أعقبها تنفيذ عدد من المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب شارك بها عدد من النشء والشباب والفتيات، تلاها تقديم فقرة فنية تضمنت عدداً من الأغانى والعروض التي تجسد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وفى ختام الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلى تناول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والقوات البحرية المصرية، كما تم تكريم مجموعة من قادة وظباط قاعدة ٣ يوليو البحرية تقديراً لدورهم البارز وتأثيرهم الملموس في تطور وريادة البحرية المصرية على مستوى العالم .

وقدم كلٌ من وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح التهنئة للقوات البحرية المصرية في عيدها الـ٥٤، مشيدين بدور القوات البحرية في تأمين الحدود والسواحل البحرية المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار وبما يتواكب مع مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكدا على أهمية استغلال قدرات الشباب، وتعريفهم بعظمة وبطولات الجيش المصرى وتعريفهم بهذه المناسبة الوطنية بما يخلق روح الولاء والإنتماء الوطنى لديهم .