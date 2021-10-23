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يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

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الزمالك يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبه في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

المصرى اليوم

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