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استمرار الندوات الانتخابية في انتظارا لقرار المحكمة

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استمرار الندوات الانتخابية في الزمالك انتظارا لقرار المحكمة استمرار الندوات الانتخابية في انتظارا لقرار المحكمة

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يواصل الأعضاء المرشحين لانتخابات نادي المقبلة، والمفترض اقامتها في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل، وفقا للقانون واللائحة عقد ندواتهم الانتخابية بمقر النادي بشكل يومي، تحديدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الذان يشهدان توافد كبير للغاية من الأعضاء العاملين في أوقات الإجازات

وعقد الثلاثي هاني زادة عضو المجلس السابق والمرشح لنفس المنصب فوق السن، ومروة عبدالله المرشح للعضوية والإعلامي أحمد هاني زادة المرشح تحت السن ندوة في الحديقة الرئيسية للنادي لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي علي الأعضاء.

ويترقب أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك ما ستسفر عنه الدعاوى القضائية التى حركها عمر هريدي المرشح لمنصب الرئاسة للطعن علي قرار وزير الرياضة ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

واحتفل أعضاء الجمعية العمومية بالثنائي أحمد هاني زادة ومروة عبدالله بتورتة، معلنيين دعمهم في الانتخابات المقبلة.

وخلال الندوة الانتخابية الأخيرة بالنادي والتى شهدت اقبالا كبيرا من عضوات وأعضاء النادي استعرض أحمد زادة مع الأعضاء ملامح برنامجه الانتخابي الذي أكد أنه يعتمد في المقام الأول علي تفعيل دور اللجان، وخصوصا لجان الشباب والمرأة والتسويق والنشاط الاجتماعي واللجنة الثقافية واللجنة التعليمية التى سيتم من خلالها توفير كورسات ومنح علمية في اللغات للطلبة أبناء الأعضاء، مشيرا إلى أنه يسعي لاستغلال دراسته في الجامعة الأمريكية لتحقيق أكبر استفادة لأبناء الأعضاء.

المصرى اليوم

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