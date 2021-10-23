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قبرص تكرم بطلة الذهبية في الكاراتيه فريال أشرف

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قبرص تكرم بطلة الذهبية في الكاراتيه فريال أشرف قبرص تكرم بطلة الذهبية في الكاراتيه فريال أشرف

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حرص الاتحاد القبرصي للكاراتيه على تكريم فريال أشرف نجمة الوطني، وذلك على هامش بطولة البحر المتوسط، جاء ذلك بحضور شخصيات قيادية رياضية عالمية.
جاءت الاحتفالية في حضور رئيس الإتحاد القبرصي للكاراتيه رئيس لجنة الشباب في الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد البحر المتوسط بشير الشريف ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة الأولمبية القبرصية، وبحضور رئيس بعثة للمنتخب العميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.
تم تكريم فريال أشرف بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو.
وأعرب وليد الهلالي عضو مجلس الإدارة عن سعادته بهذا التكريم، موضحا أن الإنجاز التاريخي الذي تحقق جاء بفضل المجهود من قبل مسؤولي الاتحاد المصري بقيادة محمد الدهراوي.
وأضاف أن الاتحاد المصري سيواصل خلال الفترة المقبلة مسيرة النجاحات وانتزاع الميداليات في مختلف البطولات التي سيتم خوضها.

المصرى اليوم

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