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فوجئ الفنان محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان على الهواء باتصال هاتفي من زوجته تطلب منه الفيزا.

وعندما سمع أنور جرس هاتفه بادر بالرد ضاحكا «تلاقيها مراتي عايزة الفيزا» ولما فتح الخط أبلغ زوجته بطريقة ساخرة أنه يسجل على الهواء، وسيعيد الاتصال بها بعد الانتهاء.

وقال محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» ساخرا من زوجته «هي فاكرة أننا جايين الخليج هنا مع أننا في الساحل عادي» مضيفا حاولت إقناعها أنني جئت من أجل العمل وليس المصيف لكنها لم تقتنع بذلك.

وعن دوره في مسرحية شمسية وأربع كراسي، قال محمد أنور، إنه يجسد دور كريم وهو شخص يذهب إلى المصيف لقضاء وقت لطيف وفجأة تتحول حياته بسبب بُؤْس زوجته وتعاستها المستمرة.