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كشف عادل قدورة، أحد مزارعي واحة سيوة، عن موعد حصاد محصول التمور، موضحا أنه في شهر أكتوبر تبدأ عملية جمع المحصول، عن طريق تسلق النخلة واستخدام الآلات الحادة (البلطة)، في تقطيع سباطة البلح.

وأضاف عادل قدورة خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مختصين في عملية جمع محصول التمور، موضحا أنه يجري أولا عملية تنسيق للنخلة، وبعدها ينتظر المزارع نضوج التمر.

وتابع أحد مزارعي واحة سيوة، أن أشهر أنواع البلح في سيوة يسمى الصعيدي، يمتاز بطعم رائع، وهناك نوع آخر يدعى البلح المجهول وسبب تسميته بهذا الاسم لأنه يعتبر جديدا على أهل سيوة.

أما محمد عيلوة، أحد المزارعين فقال أنه بعد حصاد محصول التمور يتم فرزها حتى تصبح مؤهلة لدخول المصانع، موضحا أن جزء يتم توريده للمصنع وجزء آخر يذهب إلى الأسواق مباشرة.

وأضاف أن واحة سيوة تزرع أكثر من مليون نخلة بعد دخول المستثمرين في زراعة النخيل، مضيفا أنه يوجد أيضا نحو 6 مصانع للتمور بطاقة إنتاجية ضخمة كما وصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات.