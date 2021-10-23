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أشاد سامي الشيشيني نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة توسكر الكيني.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى مميز للغاية خلال مباراة توسكر الكيني»، مؤكدًا :«الزمالك (قتل) المباراة بعدما أحرز هدفين في أول 20 دقيقة».

وأضاف : «الزمالك بدأ الموسم بداية قوية سواء من الناحية الفنية أو البدنية، ليؤكد للجميع أن هدفه هو الفوز بالبطولة»، مضيفًا :«لاعبو الزمالك، من أفضل اللاعبين في افريقيا، هناك ثبات في المستوى منذ نهاية الموسم الماضي».

وتابع :«محمود عبدالرازق شيكابالا صنع الفارق مع الزمالك بعد نزوله، حيث نجح في صناعة هدفين«، مضيفًا : «شيكابالا حاليًا يستمتع بالكورة».