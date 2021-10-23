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كشف عماد متعب عضو رابطة الأندية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الزمالك وإنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك قبل بداية الموسم حدد ملعبين لاستضافة مبارياته في الدوري، وهما القاهرة والدفاع الجوي»، مضيفًا :«ستاد القاهرة، به اصلاحات حاليًا لذلك ستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي».

وأضاف :«لم يأت لنا حتى هذه اللحظة، أي اخطار بشأن رفض ملعب الدفاع الجوي، استضافة المباراة».

وعن ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، قال :«لا توجد لدينا أي مشكلة في اقامة المباراة في القاهرة، حيث وافق الأمن على اقامتها بالقاهرة، ولكن لا توجد أي موافقة بشأن اقامتها في الاسماعيلية، لذلك قررنا اقامة المباراتين في برج العرب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص».

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.