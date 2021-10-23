في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس الإذاعة المصرية تفوز بثلاث جوائز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الجمعة، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس في دورته الحادية والعشرين تحت شعار «دورة التواصل والتجديد» الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وقد حصدت الإذاعة المصرية بالوطنية للإعلام ثلاث جوائز بالمهرجان.

حيث فاز مسلسل قمر في سكة سفر من انتاج الإذاعة المصرية بالجائزة الثانية بمسابقة البرامج الإذاعية الرئيسية في صنف الدراما الاجتماعية.

وفازت أغنية لازم أكون من انتاج الإذاعة المصرية بالجائزة الأولى بالمسابقة العربية للموسيقى والغناء، والأغنية من أداء الفنان مدحت صالح وكلمات عماد حسن وألحان ايهاب عبدالسلام

كما فازت بالجائزة الثانية موسيقى حنين الشرق من انتاج الإذاعة المصرية بالمسابقة العربية للموسيقى والغناء، والأغنية تأليف موسيقى وتوزيع للدكتور طارق عباس

وقد عبر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته بتفوق أبناء الوطنية للإعلام وحصدهم العديد من الجوائز بالمهرجان ووجه التهنئة للفائزين متمنيا المزيد من التقدم والتفوق لكافة أبناء الوطنية للإعلام.