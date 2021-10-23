محمد عبد الرحمن عن أشرف عبد الباقي: أهلاوي وزملكاوي

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قال الفنان محمد عبدالرحمن توتا، إنه يشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي، مع الفنان أشرف عبدالباقي بدور شخص مغرور، بطريقة كوميدية ويعمل في أحد البنوك.

وأضاف محمد عبدالرحمن توتا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن أشرف عبدالباقي أهلاوي وزملكاوي في نفس الوقت، مردفا «بيشوف مين اللي هيخسر ويحفل عليه معانا، لأنه مش بيهتم بالكرة، لكنه يشجع المنتخب».

وعن ظهوره في أحد الفيديوهات متحدثا عما وصفه بارتفاع الإيجارات، قال محمد عبدالرحمن توتا إن إيجارات السكن في الساحل مرتفعة للغاية، لكن أشرف عبدالباقي يساعدنا دائما: «الحمد لله بتمشي».