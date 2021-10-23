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مصرع عنصر إجرامي والعثور على 9 «جرينوف وآلي» خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في الجيزة

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مصرع عنصر إجرامي والعثور على 9 «جرينوف وآلي» خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في الجيزة مصرع عنصر إجرامي والعثور على 9 «جرينوف وآلي» خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في الجيزة

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لقي عنصر إجرامي شديدة الخطورة بالجيزة، مصرعه، اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط القوات بالسيارة التي كان يقودها وبصحبته عدد من العناصر الإجرامية، 9 أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولي بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم 3 دراجات نارية وسيارة ربع نقل، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية «قائد السيارة».

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 3 رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية، و3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و13 هاتف محمول، و6 ميزان حساس.

المصرى اليوم

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