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مرعب.. رافعة لرفع أحد أضخم الثعابين على الأرض

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فيديو مرعب.. رافعة لرفع أحد أضخم الثعابين على الأرض مرعب.. رافعة لرفع أحد أضخم الثعابين على الأرض
عُثر عليه في "جزيرة الطبيعة" بالبحر الكاريبي

فيديو مرعب.. رافعة لرفع أحد أضخم الثعابين على الأرض

أظهر مقطع ، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة التعامل مع أحد أضخم الثعابين على الأرض، الذي عُثر عليه في غابة دومينيكا.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن عُمّالاً عثروا بشكل مفاجئ على الثعبان الضخم أثناء إزالة جزء من غابة دومينيكا.

وفي الفيديو يمكن سماع أحدهم يقول "يا إلهي، ما هذا؟!".

وأوضحت الصحيفة أن الثعبان كان على قيد الحياة لحظة رفعه من الأرض بواسطة الرافعة، موضحة أنه من غير المعروف ماذا حدث له بعد ذلك، حسب "سكاي نيوز عربية".

ويظهر في الفيديو الثعبان الضخم الذي يتخطى طوله تقريبًا 6 أمتار، بينما قد يصل وزنه إلى أكثر من 100 كيلوجرام.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في الصفحات والمواقع الاجتماعية، وأعرب مشاهدون عن دهشتهم من حجم الثعبان رغم أنه ليس أناكوندا، والطريقة التي تم رفعه بها.

وقال أحدهم: "هذا الثعبان يبدو أنه حطم بعض الأرقام القياسية العالمية"، فيما ذكر آخر "في الواقع، هذا الشيء ضخم جدًّا".

وتعرف دومينيكا، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، بلقب "جزيرة الطبيعة"؛ وذلك بفضل جمالها الطبيعي والحياة البرية فيها. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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