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أشرف عبد الباقي: الإيجارات في الساحل الشمالي تخض .. وأجور الفنانين أعلى من القاهرة ()

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أشرف عبد الباقي: أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي تخض .. وأجور الفنانين أعلى من القاهرة (فيديو) أشرف عبد الباقي: الإيجارات في الساحل الشمالي تخض .. وأجور الفنانين أعلى من القاهرة ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن الممثل في حال تمثيله مسرحية خارج القاهرة، يكون هناك اختلاف في قيمة الأجر المخصص للفنان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك يجمع مع نجوم مسرحية شمسية وأربع كراسي المعروضة في الساحل الشمالي يتحدثون عن ارتفاع الإيجارات في الساحل الشمالي، وتم تدارك ذلك الأمر من خلال رفع إيجار الممثلين في المسرحية.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي أن الإيجارات في الساحل الشمالي «تخض»، موضحا أن مسرحية شمسية وأربع كراسي تضم عدد كبير من العاملين المرتبطين بالمسرحية.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي أن أوس أوس وعلي ربيع قاما بالعمل معي بدون أجر خلال فترة جائحة المستجد.

المصرى اليوم

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