شاهد.. "بسم الله داهم".. عملية مداهمة حية لمروِّجي مخدرات بالدمام

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أسفرت عن القبض على شخصَيْن بحوزتهما مادة الشبو المعدة للترويج و200 قرص إمفيتامين

نشر سناب وزارة الداخلية فيديو لعملية مداهمة حية لمروِّجي مخدرات بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، والقبض عليهم.

وأوضح الفيديو المنشور بسناب الداخلية أن رجال مكافحة المخدرات قبضوا على شخصين؛ يروِّجان المخدرات بالدمام؛ إذ تمت متابعتهما ورصدهما من قِبل رجال الأمن بعد أن توقف الأول على جانب الطريق، ثم لحقه الآخر، وأثناء التسليم تم القبض عليهما بعد أن وجَّه قائد المهمة رجال الأمن بالقبض عليهما عبر جهاز الإرسال: "بسم الله داهم".

وقالت وزارة الداخلية إنه عُثر بحوزتهما على كيلوجرام من مادة الشبو المعدَّة للترويج و200 قرص إمفيتامين مخدِّر معدَّة كذلك للترويج. مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة. ( ) وزارة الداخلية