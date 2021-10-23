فيلم ريش ومهرجان الجونة .. جائزة وإشادة واتهامات بالإساءة للدولة المصرية (القصة الكاملة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدل اليوم الستارعلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي أقيم في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر.

وتصدر المهرجان عناوين الصحف والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالات الفنانات الجريئة وتصرفات الحاضرين، فيما أثار المهرجان الجدل بسبب فيلم ريش، الذي نال اليوم جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل.

تعود بداية القصة ليوم الإثنين الماضي حين تم عرض فيلم ريش في مهرجان الجونة السينمائي، بعد فوزه بالجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «كان» في يوليو الماضي.

شهد عرض افيلم انسحاب عدد من الحاضرين من النجوم، بسبب ما وصفوه أنه مسيء للدولة، فيما وصفه البعض الأخر بأنه ممل. ومن أبرز من تركوا القاعة؛ شريف منير، أشرف عبدالباقي، أحمد رزق، إلى جانب الفنانة يسرا وتامر حبيب وإيناس الدغيدي.

سرعان ما أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أن المهرجان يحترم الدولة المصرية ولن يسمح بأي إساءة لها، وذلك بعد هجوم الفنان شريف منير على عرض فيلم «ريش» بسبب الإساءة لمصر، بحسب وصفه.

قالت إدارة المهرجان: «مهرجان الجونة السينمائي يؤكد احترامه للدولة المصرية، ويرفض أي إساءة لها، ولن يُسمح باستخدام اسم المهرجان في أي إساءة بأي وسيلة كانت».

من جانبه قال الفنان شريف منير إنه انزعج من مشاهد فيلم «ريش» أثناء عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بسبب «تقديم مصر بصورة سيئة»، وهو ما أدى إلى انسحابه من العرض.

وأضاف شريف منير في تصريحات تلفزيونية: «العشوائيات اللي كانت عندنا واللي بتختفي دلوقتي المستوى فيها أحسن من المشاهد اللي الفيلم بيعرضها».

وتابع: «الدولة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على العشوائيات، ونقل الأهالي إلى مساكن بديلة مفروشة على أعلى مستوى، الحاجات اللي كنا بنشوفها في فيلم حين ميسرة لازم نبعد عنها، نحن الآن في جمهورية جديدة».

وأوضح: «أنا مش بهاجم، وأنا لا أقدر على الهجوم، ولما خرجت من العرض تقابلت مع محمد حفظي، منتج فيلم ريش، فسألني عن سبب مغادرتي، وقلت له إن المشاهد في الفيلم مزعجة على المستويين الواقعي والفني».

ومضى يقول: «الفيلم واخد جايزة من مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وأنا مش فاهم الناس اللي ادوا الفيلم الجايزة كانوا شايفين ايه؟! يمكن أنا مش فاهم في الفن، يمكن أنا مش واخد بالي».

وعن انسحابه من العرض، قال شريف منير: «أنا عندي حتة غيرة جوايا على مصر، هي اللي بتحركني وأنا باسخن شوية (..) الفن ينقل الواقع مُجمّل (تجميل). أنا عايز أعرف المخرج عايز يقول ايه من الفيلم والتناول ده؟!».

وطالب شريف منير مخرج الفيلم بتوضيح رسالته من الفيلم، وقال: «أنا مصمم إني مخرج الفيلم يطلع يقول لنا هو عايز يقول ايه؟»، ليرد الإعلامي عمرو أديب: «مفيش في الفن كده، الفن مابيتشرحش».

من جانبه هاجم الإعلامي مصطفى بكري، فيلم ريش قائلاً أنه أحدث ضجة في أنحاء الوطن بفعل اللغة التي تحدث بها والمشاهد الموجودة في الفيلم وتجاوز الواقع الذي نعيشه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إننا لم نكن أبدا ضد الإبداع ولكن غير مسموح باختراق العقل المصري.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أنه بعد نكسة 1967 تم تصوير عدد من الأفلام الناقدة في السينما وفي النظام الذي كانوا يتحدثون أنه نظام ديكتاتوري في ذلك الوقت، ونحن الآن في نظام وطني ونظام يترك للسينما أن تعبر عن نفسها، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين التحقير من شأن مصر والمصريين وتصورهم أنهم في دولة تعيش في الأدغال ولم تخرج حتى إلى الحياة، ولا يصح ذلك خاصة مع تنفيذ مشروع حياة كريمة الذي يجعل الريف في مصاف المدن.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري من وزيرة الثقافة بإقالة محمد حفظي من رئاسة مهرجان السينما احتراما لمشاعر المواطنين، موضحا أنه تم حجز الفيلم للعرض في 23 ديسمبر المقبل، ويجب وقف هذا الفيلم مع تقديمه للجنة للبحث في هذا الأمر وكيف خرج السيناريو بهذا الشكل.

علقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة عرض فيلم «ريش» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

قالت إلهام شاهين: «فيلم (ريش) ليس ذوقي، فالسينما أذواق، ولم أغادر قاعة العرض، ولست في صف من اتهمه بأنهي يسيء لسمعة مصر، فمصر أكبر من أي فيلم، وشعرت أن الفيلم ليس له علاقة بالزمان والمكان».

وتابعت: لم أشعر أن هذا الفيلم في مصر، شعرت أنني أشاهد لوحة سريالية الفيلم فوق مستوى إدراكي، الفيلم لا يعتبر فانتزيا، ولم أقدر أن اتعاطف مع الأبطال واتعايش معهم لأنني أخذت الموضوع على محمل السخرية ولم استوعب كيف تحول رجل لفرخة.

وعن رأيها في الإخراج قالت: هناك مغالاة في الإخراج، وأكيد أقدر وجهة نظر المخرج، لكن كل كادر كان مليئًا بالقذارة وإذا كانت الست فقيرة فتقدر تجيب صابونة وسلك، بدل القرف اللي شفناه ده

في المقابل نفى الفنان أشرف عبدالباقي ، انسحابه من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة بسبب فيلم «ريش» موضحا أنه غادر إلى القاهرة لتكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بدار الأوبرا المصرية.

وقال أشرف عبدالباقي في بث مباشر عبر «فيسبوك»: «بحضر أفلام كتير لزمايلنا الفنانين وساعات كتير مش بيعجبني الفيلم أو المسرحية ولكن بقعد لنهاية العرض»

في المقابل دعم عدد من الفنانين أبطال الفيلم وعبر الفنان خالد النبوي عن سعادته بفيلم «ريش» وبالأداء التمثيلي لدميانة نصار بطلة العمل، وذلك عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر

نشر النبوي صورة لدميانة نصار أثناء تواجدها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي وكتب معلقًا «دميانة نصار بنت المنيا أجمل وأعظم وأصدق ما شاهدت في مهرجان الجونة، أداؤها في فيلم»ريش«يصعب على المحترفين، براڤو عمر زهيري مخرج فيلم ريش وتعيش السينما المصرية»

كما علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة فيلم «ريش» للمنتج محمد حفظي، والذي عُرض خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بعد مشاهدته الفيلم.

وكتب ساويرس، في تغريده له عبر تويتر: «شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها».

وأضاف: «صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية».

مشهد من فيلم «ريش» - صورة أرشيفية

يُشارك في بطولة فيلم «ريش» دميانة نصار، ولفتت دميانة الأنظار بسبب أداؤها في الفيلم، خاصة أنها سيدة بسيطة من محافظة المنيا، وقدمت بعض العروض المسرحية في المحافظة.

وتهافتت عليها اللقاءات التليفزيونية للاحتفاء بدورها لكن أثار لقاء الإعلامية، بوسي شلبي، مع دميانة نصّار المعروفة باسم «أم ماريو»، غضب الجمهور ومتابعي مهرجان «الجونة»، عقب ما وصفه البعض بـ «العنصرية» و«التعالي«.

وانتقد العديد من المتابعين أداء شلبي في الحوار وكلماتها التي رأها البعض أن حركة اليد وطريقة الأداء، ممزوجة بالعنصرية و«العنجهية» والتعالي على بطلة فيلم «ريش»

فاز فيلم «ريش»، للمخرج عمر الزهيري، بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وقيمتها 20 ألف دولار.

ويشهد فيلم «ريش» تعاونًا إنتاجيًا بين عدد من الدول هي ومصر وفرنسا وهولندا واليونان.

فيلم «ريش» من إخراج عمر الزهيري وشارك في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، وتدور أحداثه حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة. وهذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.