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بسبب الأهلي .. عمر ربيع ياسين يعلن ابتعاده عن العمل الإعلامي

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بسبب الأهلي .. عمر ربيع ياسين يعلن ابتعاده عن العمل الإعلامي بسبب الأهلي .. عمر ربيع ياسين يعلن ابتعاده عن العمل الإعلامي

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أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، ابتعاده عن العمل الإعلامي حال انتخابه لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أعلن بشكل واضح وصريح وقاطع أنه في حالة انتخابي لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي الابتعاد عن العمل الإعلامي بشكل عام سواء على منصات التلفزيون أو على منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة وجودي بالمجلس».

وأضاف : «فالتواجد في خدمة الكيان الأحمر والبيت الكبير النادي الأهلي هو الهدف الأسمى لرد الجميل للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة .. دعواتكم والله الموفق والمستعان».

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي سوف تعقد يومي 25، 26 نوفمبر المقبل، لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.

المصرى اليوم

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