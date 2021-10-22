بشرى: تعرضت للتحرش 3 مرات منها مرة أثناء التمثيل وجبته من كرافتته

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قالت الفنانة بشرى، إنها حلقت شعرها على الزيرو مرتين، وكان عقاب من زوج خالتي، وكنا وقتها في الكويت بسبب أننا قفزنا من البلكونة نلعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية عشان شعري يتقل.

وأضافت بشرى خلال لقاءه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة: كنت مشهورة وأنا صغيرة بالعض لأي حد يضايقني وبخاصة من الولاد وبقالى زمن ما عضتش حد.

وتابعت بشرى تعرضت ٣ مرات للتحرش في حياتي، وأعرف أقف في مواجهة المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة.

وأشارت بشرى إلى أنه في إحدى المرات وهي في الطريق تعرضت لمحاولة تثبيت على الدائري، والقاء طوب زجاج السيارة والسواق استطاع الهرب منهم.

وعن زواجها قالت بشرى: «تفاجئت في مهرجان الجونة العام الماضي بواقعة الخطوبة، وكنت سعيدة جدا، والممثلين وقفوا وخدعوني وكانت فرحة كبيرة وزوجي حبني جدا منذ فترة طويلة، وكنت معجبة بيه من فترات سابقة وشاء القدر ان نتزوج».

وأضافت بشرى أن الرومانسية ما زالت موجودة بيننا بعد الزواج وهو رومانسي، وأنا عقلانية والرجل له دور مهم في هذا الأمر، ولولا الصداقة ما تزوجت مرة أخرى، ولم أكن أنوي الزواج، وبالنسبة للزيجة الثانية تكون أكثر نضجا وخبرة ورغبتك في الاستمرار أقوى وأكبر.