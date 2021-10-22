أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشعلان" يدعو للمشاركة في حملة تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله

Print
تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق

دعى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان ، جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في حملة التطوع لتشجير المحمية عبر الرابط: https://2u.pw/UKaRI

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق (قبه - لينه - تربه) خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى نوفمبر 2022 بالتزامن مع مبادرة الخضراء.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت أول أمس الخميس حملة تشجير المحمية بنثر بذور النباتات البرية الموسمية على مسافة 2 مليون م²، باستخدام التقنية الحديثة عبر طائرات الدرونز في فياض الحجرة في الجزء الشمالي الشرقي من المحمية الواقع ضمن نطاق مركز لينه.

‏وقال عبدالله بن مهنا أبا الخيل، بعد نجاح تجربة نثر البذور بالطريقة المبتكرة: "نفتخر بتنفيذ عمليات نثر البذور باستخدام الدرونز وعمليات المسح الجوي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن ‎مبادرة السعودية الخضراء".

وتابع "أبا الخيل": "تم تصميم وتصنيع جهاز وخزان خاص لنثر البذور بدائرة قطرها 6 - 8 متر لكل ثانية بأيدٍ وعقول سعودية 100 %".

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "عمليات نثر البذور في محمية الإمام تركي بن عبدالله نفذناها بطاقم سعودي، وأجهزة نثر مصنعة ومصممة 100 % في السعودية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم