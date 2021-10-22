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وزير الطيران المدني يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ (صور)

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وزير الطيران المدني يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ (صور) وزير الطيران المدني يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ (صور)

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في إطار الجوالات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات المصرية، تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولى، رافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار، وتفقد منطقة الأسواق الحرة، وكاونترات الجوزات واستراحه الخدمة المميزة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ثم أعقبها بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى، وكان في استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار، وعدد من قيادات المطار، حيث تفقد وزير الطيران استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ لاستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية الهامة التي ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة المقبلة، كما تابع انتظام التشغيل في صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار. ووجه منار، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف والوفود المشاركة في المؤتمرات بسهولة ويسر، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، وتابع أعمال التطوير التي تتم بالمطار، وكذا حرص على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

وأشار منار إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، حيث أن المطارات المصرية تعمل في ضوء الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة بإستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمرات.

وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ
وزير الطيران المدنى يتفقد مطاري القاهره وشرم الشيخ

المصرى اليوم

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