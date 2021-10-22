التخلص من كلاب ضالة هجمت على طفل
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية،...
نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد...
دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة الرياضة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز...
واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي...
نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع...
انطلقت دورة بحرة الرياضية على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير...