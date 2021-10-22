أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التخلص من كلاب ضالة هجمت على طفل

Print

إيقاف 27 مخالفا لنظام البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية،...

4c5d91717c.jpg الرياض : الوطن
cc9923851d.jpg16 ربيع الأول 1443 هـ

مداهمة حية لمروج مخدرات في الشرقية

نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد...

icon-byline.pngالدمام الوطن
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق

دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة الرياضة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز...

icon-byline.pngجازان: محمد الحسين
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ
ك

تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر

واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة

نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع...

icon-byline.pngنجران: الوطن
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب

انطلقت دورة بحرة الرياضية على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير...

icon-byline.pngجازان: محمد الحسين، سلطان عسيري
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الرياض ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر IMD للمدن الذكية

الرياض ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر IMD للمدن الذكية

دورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم بنجران

دورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم بنجران

الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط

الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط

رغم مبادراتها البيئية.. التسييس يستهدف السعودية

رغم مبادراتها البيئية.. التسييس يستهدف السعودية