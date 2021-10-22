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محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المهرجان الدولي للفنون الشعبية

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محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المهرجان الدولي للفنون الشعبية محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المهرجان الدولي للفنون الشعبية

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تابع اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استعدادات المحافظة لتنظيم وإنطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الحادي والعشرين، ليكون حفل الإفتتاح الساعه ٨ مساءاً يوم الإثنين الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، على المسرح المفتوح بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام طابور عرض للفرق المشاركة، الساعة ٤ عصر يوم الأحد الموافق ٢٤ أكتوبر، بمنطقة نمرة ٦ بالإسماعيلية، في أجواء احتفالية يحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومواطني الإسماعيلية.

ووجه بشارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتجهيزات، لتنفيذ المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن محافظة الإسماعيلية، تزامناً مع احتفالات بنصر أكتوبر المجيد، واحتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، الذى يوافق ١٦ أكتوبر من كل عام.

وأكد المحافظ على كافة اللجان الفرعية المنظمه للمهرجان، بالحرص الشديد لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه، وضرورة توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للفرق المشاركة، وضيوف الإسماعيلية من الدول المشاركه، ومواطني الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

يذكر أن المهرجان يشارك به عدد ٩ فرق من دول عربية واجنبيه، وهى فرق المكسيك، نيبال، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، الكونغو، السودان، فرقتين من فلسطين .
وبمشاركة ٩ فرق فنون شعبية من جمهورية مصر العربيه، وهى الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، الاسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تقرر أن تقام عروض المهرجان داخل مدينة الاسماعيلية على مسارح ( حديقة الشيخ زايد، نادى الفيروز، نادي الدنفاه )، وخارجها في مراكز ومدن (فايد، والتل الكبير، القنطرة غرب). على أن تبدأ العروض في الساعة ٧ مساءً على مدار أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة القادمين .

المصرى اليوم

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