حسام موافي يحذر مريض الكبد من دخول غرفة العمليات

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد المسؤول عن التمثيل الغذائي ويختل في حالة التليف.

أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكبد يتعلق بالتمثيل الغذائي للكلوكوز للسكريات.

وكشف حسام موافي عن طريق تشخيص تليف الكبد عن طريق نسبة الجلوبيولين ومادة الألبومين في الدم وبروتين والفيبرينوجين المسؤول عن التجلط في الدم.

وحذر حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني مريض الكبد من دخل غرفة العمليات إلا في الحالات الضرورية للغاية لأنه في حال نقص مادة الفيبرينوجين سيكون المريض معرض للنزف المستمر للدم.