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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد انتهاء السداد

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد انتهاء السداد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد انتهاء السداد

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أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري فاتورة التليفون الأرضي والتى تقوم بالمحاسبة عن الاستهلاك عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وتقوم المصري اليوم بتقديم رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وكذلك مواعيد دفع فواتير التليفون الأرضي.

يمكنك معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر، إما عبر موقع الشركة على الانترنت، أو من خلال الإتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777 التابع للشركة.

ونقدم فيما يلي من خلال الرابط التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون، والذى يتم عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المطلوب معرفة قيمة الفاتورة.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر، وأعطت مهلة شهر للسداد تنتهى في حتى 14 نوفمبر المقبل.

وستقوم الشركة بمنع عمل المكالمات عن العملاء الذين لم يسددوا الفاتورة وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

تقوم شركة وي WE بقطع الحرارة عن غير المسددين وفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد العديد من الطرق لدفع فواتير التليفون الأرضي، وهي: الدفع أون لاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

يمكن الدفع المباشر عبر سنترالات الشركة، أو خلال خدمة فورى، مكاتب البريد المصري.

يمكن الدفع أيضًا في ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، أو عبر خدمة فودافون كاش.

ويمكن السداد من خلال ومصاري وسداد ممكن وخدماتي وأمان وBee.

رقم أعطال التليفون الأرضي

تتلقي الشركة المصرية للاتصالات شكاوي أعطال التليفونات عبر الرقم المختصر 111 المخصص لتلقي أعطال التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد سداد

المصرى اليوم

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