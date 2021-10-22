أرسنال ضد أستون فيلا: سميث رو يتألق في استعراض كروي من الجانرز

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حقق أرسنال انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة (3-1) ضد أستون فيلا في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وقدم أرسنال واحدًا من أفضل عروضه في هذا الموسم، واستعرض قدراته ضد الضيوف الذين تلقوا هزيمتهم الثالثة على التوالي في الدوري.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل من توقيع توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانج (ركلة جزاء).

وسجل إيميل سميث رو الهدف الثالث للجانرز بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني ليقتل المباراة عمليًا لمصلحة أصحاب الأرض.

الفوز رفع من رصيد أرسنال إلى 14 نقطة في المركز التاسع، في حين تلقى أستون فيلا هزيمته الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، إيميل سميث رو، على جائزة رجل المباراة بعد اشتراكه في تسجيل هدفين من أهداف أرسنال الـ3 (صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثالث).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- توماس بارتي انضم لقائمة تضم 12 لاعبًا آخر من دولة غانا، سجلوا في البريميرليج. بارتي هو اللاعب الأول من غانا الذي يسجل لأرسنال في عهد المسابقة.

- بيير إيمريك أوباميانج سجل في جميع المباريات الـ4 الأخيرة التي لعبها على ملعب الإمارات في البريميرليج مسجلًا إجمالي 43 هدفًا مع الجانرز في البريميرليج على ملعبهم، ليكون على بعد 3 أهداف فقط من معادلة رقم روبن فان بيرسي كأفضل هداف لأرسنال على ملعب الإمارات في عهد البريميرليج (46).

- 14 تسديدة من جانب أرسنال خلال الشوط الأول ضد أستون فيلا هو أفضل سجل تسديدات للجانرز في شوط أول من مباراة في البريميرليج خلال 67 مباراة لعبها الفريق في المسابقة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

- المواجهات الـ9 الأخيرة بين أرسنال وأستون فيلا في البريميرليج على ملعب الإمارات شهدت على الأقل تسجيل 3 أهداف في كل مباراة.

- بعمر 20 عامًا و147 يومًا، أصبح ياكوب رامسي هو أصغر مسجل لأستون فيلا في البريميرليج، منذ جاك جريليش (20 عامًا و3 أيام) في سبتمبر 2015.

- أستون فيلا لا يعرف الفوز في المباريات التي تلعب يوم الجمعة في الدوري الممتاز مع فشله في الفوز في آخر 13 مباراة (تعادل 3 وخسر 10). آخر فوز لهم في مباراة في دوري الدرجة الممتازة في يوم جمعة تعود إلى شهر إبريل من عام 1950 (4-1 ضد تشارلتون).