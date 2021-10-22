أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزيرة الخارجية الليبية: أمن القومي من أمن ليبيا

Print
وزيرة الخارجية الليبية: أمن مصر القومي من أمن ليبيا وزيرة الخارجية الليبية: أمن القومي من أمن ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن أمن القومي من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر في إشاره إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية في حوار لها لسكاي نيوز عربية: نرحب بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا. وتابعت «نتعامل مع الجميع بما فيهم الدول التي لعبت دورا سلبيا في السنوات الماضية»، مشيرة إلى وجود عدد من الدول (لا أريد ذكرها) تريد الشر لبلادنا، كما شددت على أن «استقرار ليبيا مهم لجميع دول الجوار».

وفيما يرتبط بالوضع الأمني في الداخل الليبي، قالت «ندعم جهود لجنة 5 + 5 العسكرية»، مشيرة إلى أن تجار الحروب في الداخل لا يريدون استقرار ليبيا. وأكدت المنقوش أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها.

فيما يرتبط بدور القوى العظمي في الأزمة الليبية قالت وزيرة الخارجية الليبية: الدور الأمريكي مهم وإيجابي في الملف الليبي، فيما أشارت إلى أن موقف من الملف الليبي أصبح أكثر إيجابية.

وبخصوص الانتخابات المزمعة في ديسمبر المقبل، قالت وزيرة الخارجية الليبية: لا أمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة. وفيما يرتبط بملف شرق المتوسط قالت وزيرة الخارجية الليبية: نسعى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية في البحر المتوسط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة