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قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن أمن مصر القومي من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر في إشاره إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية في حوار لها لسكاي نيوز عربية: نرحب بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا. وتابعت «نتعامل مع الجميع بما فيهم الدول التي لعبت دورا سلبيا في السنوات الماضية»، مشيرة إلى وجود عدد من الدول (لا أريد ذكرها) تريد الشر لبلادنا، كما شددت على أن «استقرار ليبيا مهم لجميع دول الجوار».

وفيما يرتبط بالوضع الأمني في الداخل الليبي، قالت «ندعم جهود لجنة 5 + 5 العسكرية»، مشيرة إلى أن تجار الحروب في الداخل لا يريدون استقرار ليبيا. وأكدت المنقوش أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها.

فيما يرتبط بدور القوى العظمي في الأزمة الليبية قالت وزيرة الخارجية الليبية: الدور الأمريكي مهم وإيجابي في الملف الليبي، فيما أشارت إلى أن موقف روسيا من الملف الليبي أصبح أكثر إيجابية.

وبخصوص الانتخابات المزمعة في ديسمبر المقبل، قالت وزيرة الخارجية الليبية: لا أمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة. وفيما يرتبط بملف شرق المتوسط قالت وزيرة الخارجية الليبية: نسعى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية في البحر المتوسط.